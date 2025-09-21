La parola dell’opinionista Il pareggio di Verona ha mostrato tutti i limiti fisicie atletici della Juventus, in special modo sono emerse e lacune del centrocampo. La mediana bianconera è colassata sotto la fisicità del Verona, con gli uomini di Tudor che hanno rischiato di andare addirittura sotto. Paolo Ziliani ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ziliani “Centrocampo Juve inadeguato”