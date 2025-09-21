Juventus Ziliani Centrocampo Juve inadeguato
La parola dell’opinionista Il pareggio di Verona ha mostrato tutti i limiti fisicie atletici della Juventus, in special modo sono emerse e lacune del centrocampo. La mediana bianconera è colassata sotto la fisicità del Verona, con gli uomini di Tudor che hanno rischiato di andare addirittura sotto. Paolo Ziliani ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - ziliani
Ziliani accusa: «Per la Juventus silenzio dei media, Inter sotto lente…»
Ziliani: «Lo strano caso dei media italiani. Sempre attenti a controllare che il mondo rispetti le regole, ma muti con la Juventus»
La Figc dorme ancora sulla Juventus che continua a non rispettare le regole sui bilanci (Ziliani)
Calciomercato della #Juventus in discussione, il giornalista Paolo Ziliani all'attacco del dirigente bianconero: cosa ne pensate - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato della #Juventus in discussione, il giornalista Paolo Ziliani all'attacco del dirigente bianconero: cosa ne pensate - X Vai su X
Ziliani: “Centrocampo Juve? Inadeguato. Comolli ha riempito la squadra di inutili…”; Ziliani: “Centrocampo Juve? Non si va da nessuna parte. C’è una domanda che dovrebbero…”; Ziliani avverte: Juventus, l'ultima tegola di Giuntoli piombata in testa a Comolli. Costa uno sproposito.
Juventus, Ziliani demolisce il mercato di Comolli: “Così non si va da nessuna parte” - Critiche sui bianconeri dopo il pareggio di Verona, nel mirino le scelte dirigenziali in estate: scatta l'allarme ... Lo riporta calciomercato.it
Ziliani: “Centrocampo Juve? Inadeguato. Comolli ha riempito la squadra di inutili…” - impietoso per i bianconeri, che nella partita di ieri hanno lasciato trasparire alcune lacu ... Riporta msn.com