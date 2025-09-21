Juventus Women Primavera 7-0 al Cesena all’esordio stagionale | brilla la stellina di Krasniqi tripletta da sogno! Ecco com’è andata
Juventus Women Primavera, 7-0 al Cesena alla prima di campionato: Krasniqi show con una tripletta da sogno! Ecco com’è andata. Una partenza a razzo, un’esibizione di forza che la dice lunga sulle ambizioni stagionali. La Juventus Women Primavera ha inaugurato il suo campionato con una vittoria a dir poco travolgente, schiantando le pari età del Cesena con un perentorio 7-0. A prendersi la scena, una giovanissima stella che ha brillato più di tutte: la svedese Rona Krasniqi, autrice di una tripletta da sogno. Una stella di 16 anni: tripletta per Krasniqi. La protagonista assoluta del match è stata la talentuosa attaccante classe 2009. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
