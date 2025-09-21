Juventus Women due partite della League Phase di Champions League all’Allianz Stadium! È ufficiale svelate tutte le sedi del percorso europeo delle bianconere

Juventus Women, si giocheranno allAllianz Stadium due partite della League Phase di Champions League delle bianconere. Ecco tutti i dettagli. Un palcoscenico da sogno per le grandi notti europee. La Juventus Women è pronta a vivere la sua avventura in Champions League da protagonista, e lo farà nella cornice più prestigiosa: l’ Allianz Stadium. La società ha infatti comunicato che ben due delle tre sfide casalinghe della “League Phase” si disputeranno nello stadio della prima squadra. Due super sfide all’Allianz Stadium. Le ragazze di Massimiliano Canzi faranno il loro esordio europeo in grande stile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

