di Fabio Zaccaria Juventus Reggiana Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver ampiamente vinto all’esordio ospita la Reggiana alla seconda di campionato: segue LIVE il match. Juventus Reggiana Under 16 2-0: sintesi e moviola. 1? Alla Reggiana il primo possesso 4? Primo angolo per la Juve, Tufaro alla battuta 4? Ghiotto sfiora la rete- Svetta di testa il 6 bianconero ma un salvataggio sulla linea nega il vantaggio dei padroni di casa 8? Pressing asfissiante dei bianconeri, continui scambi in verticale 9? Rastello scalda i guanti di Carrara – Botta da fuori paurosa dell’8 bianconero, rasoiata contenuta dall’estremo difensore reggiano 11? Juve in vantaggio- Rolando stacca di testa su angolo di Tufaro, traiettoria imprendibile per Carrara 15? Alza il baricentro la Reggiana- Prova un’offensiva la squadra ospite ma nulla di fatto 17? La punizione di Tufaro impegna Carrara, la Juve alza ancora i ritmi 20? Bianconeri padroni della manovra, Reggiana chiusa nella propria metacampo 25? Continua la gestione del possesso interamente a tinte bianconere, alla ricerca del doppio vantaggio 32? Si lamenta Pamé, per ora un po’ fuori dal gioco il 9 della Juve 35? Rolando vicino al bis- Gran sponda di Pamé, Rolando brucia il diretto marcatore ma si fa ipnotizzare da Carrara 38? Ancora Rolando- Vidzivashets imprendibile centralmente, scarica su Rolando che calcia ma Carrara ancora gli nega il bis! 40? Bortolotti va al tiro ma viene colto in posizione irregolare FINE PRIMO TEMPO INIZIO SECONDO TEMPO 42? Subito pericoloso Tufaro- Percussione centrale e tiro col destro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Reggiana Under 16: 2-0 LIVE: pochissimo al termine, Gridel vicino alla seconda vittoria consecutiva