Juventus Reggiana Under 16 | 0-0 LIVE | Ghiotto sfiora il vantaggio di testa!

di Fabio Zaccaria Juventus Reggiana Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver ampiamente vinto all’esordio ospita la Reggiana alla seconda di campionato: segue LIVE il match. Juventus Reggiana Under 16 0-0: sintesi e moviola. 1? Alla Reggiana il primo possesso 4? Primo angolo per la Juve, Tufaro alla battuta 4? Ghiotto sfiora la rete- Svetta di testa il 6 bianconero ma un salvataggio sulla linea nega il vantaggio dei padroni di casa Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Reggiana Under 16: 0-0 LIVE: Ghiotto sfiora il vantaggio di testa!

In questa notizia si parla di: juventus - reggiana

Juventus, ufficiale la prima amichevole: contro la Reggiana

Juventus-Reggiana, streaming gratis e diretta TV Mediaset, DAZN o Sky Sport? Dove vedere amichevole

Juventus-Reggiana, il 2 agosto prima amichevole dei bianconeri: formazioni, dove vederla

#AccaddeOggi Il 19/9, due campionissimi della storia bianconera segnano il loro 1° gol in campionato. Il secondo è @delpieroale nel 1993 in #Juventus-#Reggiana 4-0, alla 2a presenza e dopo soli 28” dall’ingresso in campo. E’ anche il suo 1° gol ufficiale in - X Vai su X

#SerieA #memories #throwback #picofhteday Juventus-Reggiana, spettacolare gol in rovesciata di Gianluca Vialli - facebook.com Vai su Facebook

Settore Giovanile | I risultati del 12-13 aprile 2025; Juventus-Reggiana 2-2: gol di Conceicao e Vlahovic; Dove vedere Juventus-Reggiana in diretta tv e streaming?.

Juventus, l'Under 16 è campione d'Italia! Empoli ko 3-1 in finale - 1 sull'Empoli in quella che è stata la finale nazionale dei playoff, andata in ... Segnala tuttosport.com

Juve, la prima amichevole estiva sarà con la Reggiana: quando e dove vederla - Dopo il Mondiale per Club, i giocatori della Juventus sono in vacanza in attesa di iniziare la preparazione estiva in vista della prossima stagione. tuttosport.com scrive