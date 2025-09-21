Juventus Reggiana Under 15 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca live del match valido per la seconda giornata di campionato
di Fabio Zaccaria Juventus Reggiana Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver pareggiato all’esordio fuori casa a Chiavari, ospita la Reggiana alla seconda di campionato: segue LIVE il match. Juventus Reggiana Under 15: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 14:00 Migliore in campo Juve: a fine partita. Juve Reggiana Under 15: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Reggiana Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - reggiana
Juventus, ufficiale la prima amichevole: contro la Reggiana
Juventus-Reggiana, streaming gratis e diretta TV Mediaset, DAZN o Sky Sport? Dove vedere amichevole
Juventus-Reggiana, il 2 agosto prima amichevole dei bianconeri: formazioni, dove vederla
#AccaddeOggi Il 19/9, due campionissimi della storia bianconera segnano il loro 1° gol in campionato. Il secondo è @delpieroale nel 1993 in #Juventus-#Reggiana 4-0, alla 2a presenza e dopo soli 28” dall’ingresso in campo. E’ anche il suo 1° gol ufficiale in - X Vai su X
#SerieA #memories #throwback #picofhteday Juventus-Reggiana, spettacolare gol in rovesciata di Gianluca Vialli - facebook.com Vai su Facebook
Settore Giovanile | I risultati del 12-13 aprile 2025; L'Under15 non sbaglia: poker alla Reggiana a Vinovo | Juventus Giovanili; Under 15 Serie A e B, cuore e carattere Reggiana: pareggio 2-2 in rimonta contro la capolista Juventus.
Virtus Entella Juventus Under 15 2-2, bianconeri due volte avanti e due volti ripresi: inizia così il campionato dei bianconeri di Pecorari - 2: il resoconto della sfida pareggiata dai giovani bianconeri in Liguria La Juventus Under 15 di Marco Pecorari ha iniziato il proprio cammino nel campionato naziona ... Lo riporta juventusnews24.com
Pronostico Juve Stabia-Reggiana 13 Settembre 2025: Vespe in cerca della prima gioia - Reggiana, match valido per la 3ª giornata di Serie B, in programma sabato 13 settembre alle 15 ... Come scrive bottadiculo.it