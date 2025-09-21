di Fabio Zaccaria Juventus Reggiana Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver pareggiato all’esordio fuori casa a Chiavari, ospita la Reggiana alla seconda di campionato: segue LIVE il match. Juventus Reggiana Under 15: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 14:00 Migliore in campo Juve: a fine partita. Juve Reggiana Under 15: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Reggiana Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Reggiana Under 15 LIVE: le scelte ufficiali di Pecorari: attacco affidato a Monte e Paesanti