Juventus Reggiana Under 15 3-1 LIVE | Elliot cala il tris allungano i bianconeri

Juventus Reggiana Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver pareggiato all'esordio fuori casa a Chiavari, ospita la Reggiana alla seconda di campionato: segue LIVE il match. Juventus Reggiana Under 15: 3-1 Sintesi e moviola. 1? Primo possesso per i bianconeri 2? Subito aggressiva la squadra di Pecorari, l'obiettivo è di schiacciare gli ospiti sin da subito 3? Duka pericoloso – Si destreggia bene il 10 bianconero ma il suo destro viene murato, Reggiana molto bassa nella propria area 6? Prima uscita della Reggiana- Greco scambia ottimamente con un compagno e viene poi steso, punizione per gli ospiti 8? Juve nuovamente in pressione- Rialza il baricentro la squadra di casa, conquistato un corner, sarà Modica a calciare col suo mancino.

In questa notizia si parla di: juventus - reggiana

