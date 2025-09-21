Juventus Next Gen Faticanti può esultare | Primo gol tra i professionisti e vittoria importantissima Il suo messaggio – FOTO
Juventus Next Gen, il centrocampista di proprietà del Lecce decisivo contro il Pineto: la sua rete contribuisce a una vittoria importantissima. Una giornata da incorniciare, di quelle che non si dimenticano facilmente. È stato un sabato speciale per Giacomo Faticanti, centrocampista della Juventus Next Gen, che nella partita odierna contro il Pineto ha trovato il suo primo, storico gol tra i professionisti. Una rete pesantissima, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria della squadra bianconera e che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita del giovane talento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
