Juventus Next Gen Faticanti può esultare | Primo gol tra i professionisti e vittoria importantissima Il suo messaggio – FOTO

Juventusnews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Next Gen, il centrocampista di proprietà del Lecce decisivo contro il Pineto: la sua rete contribuisce a una vittoria importantissima. Una giornata da incorniciare, di quelle che non si dimenticano facilmente. È stato un sabato speciale per  Giacomo Faticanti, centrocampista della  Juventus Next Gen, che nella partita odierna contro il  Pineto  ha trovato il suo  primo, storico gol tra i professionisti. Una rete pesantissima, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria della squadra bianconera e che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita del giovane talento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pagelle Juve Next Gen: Okoro indomabile, Faticanti con il mirino, treno Puczka; La Juve Next Gen la vince con un gran gol di Faticanti.

juventus next gen faticantiTJ - PINETO-JUVENTUS NEXT GEN 2-3, Faticanti con un gran gol regala i 3 punti ai bianconeri - 2 il Pineto al termine di una gara molto combattuta ed ottiene 3 punti che la portano ad agganciare proprio i diretti rivali al sesto posto ... Riporta tuttojuve.com

Pineto-Juventus Next Gen 2-3: Faticanti decide una sfida spettacolare - Juventus Next Gen di Sabato 20 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Scrive calciomagazine.net

