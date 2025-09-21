Juventus messaggio ai tifosi dopo l’amaro 1-1 del Bentegodi contro il Verona | cosa ha scritto il club bianconero sui social – FOTO

Juventus, il club bianconero ha scritto questo messaggio ai tifosi dopo l'amaro 1-1 del Bentegodi contro il Verona: ecco la dedica social – FOTO. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca, ma un legame che si rafforza. Il giorno dopo l'1-1 del Bentegodi, un risultato condizionato da tante polemiche arbitrali, la Juventus si stringe attorno al suo popolo. Con un messaggio sui propri canali social, il club ha voluto ringraziare i tifosi per il loro instancabile e prezioso supporto. Bianconeri, grazie come sempre per il supporto?? pic.twitter.comWxnMV3jS1a — JuventusFC (@juventusfc) September 21, 2025 "Grazie come sempre": il messaggio della Juve.

