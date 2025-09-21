Juventus l’arbitro Rapuano retrocesso in Serie B

La Moviola di Verona-Juventus: Rapuano Sotto Accusa per Errori Gravi La partita tra Hellas Verona e Juventus, terminata con un pareggio 1-1, ha acceso i riflettori sull’arbitro Antonio Rapuano. Gli esperti della moviola puntano il dito contro diverse decisioni discutibili che hanno influenzato il match. Rapuano, che dirigeva la gara L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’arbitro Rapuano retrocesso in Serie B

