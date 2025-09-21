Juventus | il VAR a senso unico

Rigore fantasma al Bentegodi La quarta giornata di Serie A regala alla Juventus un'amara dose di polemiche arbitrali. Contro il Verona, al Bentegodi, il VAR Luca Aureliano richiama l'arbitro Antonio Rapuano per un presunto tocco di mano di João Mario. Il contatto appare leggerissimo, quasi inesistente, ma il rigore viene

La Gazzetta dello Sport, Hellas Verona-Juventus 1-1. Arbitro Rapuano voto 4.5; Fabiani dopo Juve-Lazio: 'Così, a cosa serve Il Var?'; Juve-Lazio, moviola: pugno di Douglas Luiz a Patric, arbitro e Var non intervengono.

Verona-Juventus, Tudor è una furia contro arbitro e Var ed è in ansia per Bremer. Zanetti svela il giallo sul rigore - Ma intanto monta l'ansia per le condizioni di Bremer: cosa è successo al difensore ... Da sport.virgilio.it

Verona-Juventus, Rapuano sbaglia l'annuncio VAR, arriva il rosso per Sogliano: cosa è successo - Joao Mario ha il braccio largo, l'arbitro Rapuano dopo una revisione al VAR concede un calcio di rigore. Scrive tuttojuve.com