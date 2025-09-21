Juventus | Gianni Balzarini analizza il pareggio

Il rigore e il rosso: decisioni sotto la lente Gianni Balzarini, giornalista esperto e voce autorevole del calcio italiano, ha rivisto il pareggio tra Verona e Juventus con un occhio critico ma equilibrato. Sul suo canale YouTube, ha espresso dubbi sul rigore che ha sbloccato il risultato al 44’ del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Balzarini sicuro: «Rigore discutibile, rosso evidentissimo. Sulla disparità di trattamento tra Juve e Napoli voglio dire una cosa» - partita del giornalista: focus sugli episodi arbitrali, sulla differenza di calendario col Napoli e sui demeriti dei bianconeri Il giorno dopo il passo falso della Juventus ... Riporta juventusnews24.com

Juventus, Balzarini: 'Disparità di trattamento tra i bianconeri e il Napoli' - Il giornalista ha commentato la composizione del calendario di Juventus e Napoli relativamente anche ai giorni di recupero dopo le sfide di Champions ... Secondo it.blastingnews.com

