Juventus | Gianni Balzarini analizza il pareggio
Il rigore e il rosso: decisioni sotto la lente Gianni Balzarini, giornalista esperto e voce autorevole del calcio italiano, ha rivisto il pareggio tra Verona e Juventus con un occhio critico ma equilibrato. Sul suo canale YouTube, ha espresso dubbi sul rigore che ha sbloccato il risultato al 44’ del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - gianni
Dopo un anno di digiuno, la Juventus ha ritrovato lo sponsor principale sulla maglia, è di nuovo Stellantis, l’industria automobilistica partecipata dalle famiglie Agnelli-Elkann-Nasi, che sono anche gli azionisti di controllo della società di calcio. Di Gianni Drago - facebook.com Vai su Facebook
#Orban da rosso pieno secondo tutti i parametri possibili, compreso che qualche istante prima guarda anche #Gatti che poi colpirà. #VeronaJuventus - X Vai su X
Vlahovic al Milan: arriva l’annuncio di Balzarini; Juventus: Gianni Balzarini analizza il pareggio; Juventus: Oreggia commenta la squadra.
Balzarini sicuro: «Rigore discutibile, rosso evidentissimo. Sulla disparità di trattamento tra Juve e Napoli voglio dire una cosa» - partita del giornalista: focus sugli episodi arbitrali, sulla differenza di calendario col Napoli e sui demeriti dei bianconeri Il giorno dopo il passo falso della Juventus ... Riporta juventusnews24.com
Juventus, Balzarini: 'Disparità di trattamento tra i bianconeri e il Napoli' - Il giornalista ha commentato la composizione del calendario di Juventus e Napoli relativamente anche ai giorni di recupero dopo le sfide di Champions ... Secondo it.blastingnews.com