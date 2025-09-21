Juventus Genoa Under 17 4-1 LIVE | Santamaria chiude i giochi con un destro chirurgico

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quarta giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 17 ospita il Genoa alla quarta di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 17 4-1: sintesi e moviola. 1? Primo pallone al Genoa 2? Subito Urbano – Squillo del 9 bianconero, girata col mancino ma Costoli para con sicurezza 5? Toure prova la percussione e viene steso, per l’arbitro è tutto regolare 9? Gran recupero difensivo della Juve, ritmi elevatissimi nei primi minuti di gioco 11? Giaretta mura Scaglione- Gran destro del talento genoano classe 2010, Giaretta è altrettanto bravo e compie un miracolo in bello stile 14? Risposta Juve- Paonessa si gira rapidamente e calcia, conclusione deviata 17? Provano lo scambio Paonessa e Urbano, il pallone non transita 20? Juve in vantaggio- Corigliano ha spazio e tira fuori dal cilindro un sinistro delizioso, il pallone si infila all’angolino con Costoli battuto 24? Errore di Damonte- Urbano furbo a recuperare sull’uscita errata di Damonte, poi sbaglia la misura del passaggio a a Paonessa che avrebbe avuto la porta completamente libera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Genoa Under 17 4-1 LIVE: Santamaria chiude i giochi con un destro chirurgico

juventus - genoa

