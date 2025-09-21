Juventus | Capuano sostiene Tudor
Orban graziato: Tudor ha ragione Giovanni Capuano, giornalista di lungo corso, non ha dubbi: Igor Tudor ha colto nel segno denunciando la mancata espulsione di Gift Orban nel pareggio per 1-1 tra Verona e Juventus. Nel suo commento su X, Capuano scrive: “Tudor ha ragione da vendere sulla mancata espulsione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - capuano
Juventus: Capuano analizza le sfide di mercato
Juventus Inter, Capuano critica: «Thuram che ride è uno dei problemi dei nerazzurri»
Juventus Inter, Capuano critica: «Thuram che ride è uno dei problemi dei nerazzurri» - facebook.com Vai su Facebook
Ho sostenuto con convinzione che mancasse un rigore netto alla #Juventus per un tocco di braccio in area di rigore di un difensore del #BorussiaDortmund. L’evidenza delle immagini dall’altro lato dell’area di porta mostrano che il tocco non c’è mai stato, né - X Vai su X
Juventus, Comolli punta il 2027 per chiudere l'esercizio di bilancio in utile.
Juve, Capuano averte Tudor: 'L’arte del lamento può diventare un alibi' - Secondo quanto scritto dal giornalista Giovanni Capuano su X, le tante lamentele fatte dall'allenatore della Juventus Igor Tudor nelle ultime settimane potrebbero essere presto viste come un alibi per ... Da it.blastingnews.com
Capuano: "Juventus non all'altezza della Champions, scelte discutibili di Tudor. Carattere enorme e Yildiz... - 4 della Juventus in Champions League: "Il risultato è folle (4- tuttojuve.com scrive