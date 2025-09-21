Il Bayern Monaco piomba sul nuovo asso della Juventus: ecco la super offerta ai bianconeri Mercato scintillante per Juventus sul rush finale della sessione estiva, che in poche ore ha portato all’ufficialità di Openda e Zhegrova in bianconero. Comolli, Dg della Juve (LaPresse) – Calciomercato.it Sia il nazionale belga che il fantasista kosovaro hanno già esordito con la maglia della ‘Vecchia Signora’ nelle due partite al cardiopalma contro Inter e Borussia Dortmund, avendo subito un buon impatto nello scacchiere di Igor Tudor. Il tecnico croato specialmente in attacco avrà grande abbondanza, con i due nuovi acquisti a caccia di una maglia da titolare nel reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, il nuovo acquisto piace al Bayern: 70 milioni e plusvalenza immediata