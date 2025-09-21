La prestazione sottotono, le polemiche arbitrali e le critiche per il gioco: tutto è passato in secondo piano in casa Juventus quando Bremer si è accasciato a terra durante la rifinitura post partita Quella del 20 settembre è stata una serata storta per i bianconeri, usciti aggrappati a un misero punticino dalla trasferta di Verona e con meno certezze rispetto a prima del fischio d’inizio. Il più grande spauracchio della serata però, paradossalmente, è arrivato dopo il fischio finale. Juve e il ‘giallo’ Bremer: ecco cosa è successo davvero a fine partita – Calciomercato.it (LaPresse) Come abitudine di molte squadre, dopo un match i giocatori che non sono scesi in campo si fermano a correre, facendo una sgambata mentre i compagni sono negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve e il ‘giallo’ Bremer: cosa è successo davvero a fine partita