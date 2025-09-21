Justin Bieber è tornato nelle radio italiane con Love song

Ildenaro.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 21 set. (askanews) – Justin Bieber, popstar di fama mondiale, cantautore multiplatino e volto di un’intera generazione, è tornato nelle radio italiane con “Love song”, brano estratto dal suo nuovo album “SWAG II”, uscito lo scorso venerdì 5 settembre e disponibile su tutte le piattaforme digitali. “SWAG”, settimo album dell’artista, è inoltre disponibile anche per il preorder nei formati CD e doppio LP sullo Shop Universal. “Love song” è un brano intimo e sentito, in cui Justin Bieber parla del tipo di amore che ti fa venire voglia di scrivere tutti i tuoi sentimenti, metterli in musica e dedicarli alla persona più importante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: justin - bieber

Jack Blues, il figlio di Justin Bieber, a 11 mesi debutta nel video musicale di papà

“Non seguire la strada di Britney Spears, concentrati sulla tua salute”: il post criptico di Justin Bieber fa allarmare i fan

Justin Bieber e Hailey Baldwin vicini: il rapper con un post su Instagram allontana le voci di crisi

justin bieber 232 tornatoJustin Bieber &#232; tornato nelle radio italiane con "Love song" - Justin Bieber, popstar di fama mondiale, cantautore multiplatino e volto di un'intera generazione, è tornato nelle ... spettacoli.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Justin Bieber 232 Tornato