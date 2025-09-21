Justin Bieber è tornato nelle radio italiane con Love song

Milano, 21 set. (askanews) – Justin Bieber, popstar di fama mondiale, cantautore multiplatino e volto di un’intera generazione, è tornato nelle radio italiane con “Love song”, brano estratto dal suo nuovo album “SWAG II”, uscito lo scorso venerdì 5 settembre e disponibile su tutte le piattaforme digitali. “SWAG”, settimo album dell’artista, è inoltre disponibile anche per il preorder nei formati CD e doppio LP sullo Shop Universal. “Love song” è un brano intimo e sentito, in cui Justin Bieber parla del tipo di amore che ti fa venire voglia di scrivere tutti i tuoi sentimenti, metterli in musica e dedicarli alla persona più importante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it