Juric sul ritorno di Lookman | Ha mentalità vincente il nostro gruppo è solido Poi sui tanti infortuni verso la Juve | Ci auguriamo che lui possa recuperare…

Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così dopo la vittoria contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni a sei giorni dal match con la Juve. Intervenuto in conferenza stampa dopo Torino Atalanta, il tecnico Ivan Juric si è soffermato così sulla vittoria, sul ritorno di Lookman e sulla situazione infortunati a sei giorni dal big match dell’Allianz Stadium contro la Juve. REAZIONE DOPO IL PSG – «Per noi la partita contro il PSG ci ha dato forza dove abbiamo affrontato i migliori. A lunghi tratti nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo abbiamo gestito bene. L’unico neo sono stati gli infortuni, ma chi li ha sostituiti ha fatto molto bene: anche Ahanor». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

