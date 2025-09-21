Juric sul ritorno di Lookman | Ha mentalità vincente il nostro gruppo è solido Poi sui tanti infortuni verso la Juve | Ci auguriamo che lui possa recuperare…
Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così dopo la vittoria contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni a sei giorni dal match con la Juve. Intervenuto in conferenza stampa dopo Torino Atalanta, il tecnico Ivan Juric si è soffermato così sulla vittoria, sul ritorno di Lookman e sulla situazione infortunati a sei giorni dal big match dell’Allianz Stadium contro la Juve. REAZIONE DOPO IL PSG – «Per noi la partita contro il PSG ci ha dato forza dove abbiamo affrontato i migliori. A lunghi tratti nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo abbiamo gestito bene. L’unico neo sono stati gli infortuni, ma chi li ha sostituiti ha fatto molto bene: anche Ahanor». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juric - ritorno
Scamacca, ritorno con gol. Juric sorride: bis al Lipsia
Il ritorno del “ragazzo splendido” di Juric: primo gol con la 9, per Scamacca è davvero un nuovo inizio
Che regalo per Juric, l’Atalanta prepara il grande ritorno
Riecco Lookman e il ritorno di Juric a Torino ? Le parole di Juric, Vagnati, Djimsiti e Biraghi nel pre-partita #TorinoAtalanta è alle 15 su #DAZN! #SerieAEnilive - X Vai su X
Juric, il ritorno a Torino da ex: Atalanta e destino si intrecciano - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook
Il ritorno in campo di Lookman: Juric lo schiera nel finale di Torino-Atalanta; Juric ammette: Lookman non è nelle migliori condizioni, ma sarà pronto entro domani; Lookman, prove di pace con l’Atalanta: chiarimento con Juric e ritorno in gruppo.
Il ritorno in campo di Lookman: Juric lo schiera nel finale di Torino-Atalanta - L'attaccante della Dea ritrova il terreno di gioco dopo un'estate assai complicata e che poteva vederlo altrove. Secondo msn.com
Juric: "Lookman torna disponibile. Titolare già a Torino? Vedremo, ha fatto pochi allenamenti con la squadra" - In conferenza stampa, alla vigilia della trasferta contro i granata, il tecnico dell'Atalanta annuncia pubblicamente il ritorno del nigeriano. Da eurosport.it