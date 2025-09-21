Juric | L’unico neo sono gli infortuni Lookman ha una mentalità vincente

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la netta vittoria dell’Atalanta sul campo del Torino. Un successo griffato dalla doppietta di Krstovic e dal gol di Kamaldeen Sulemana che consente ai nerazzurri di centrare la seconda vittoria consecutiva in campionato e di toccare quota 8 punti in classifica. “La partita contro il PSG ci ha dato forza considerando che abbiamo affrontato i migliori. A lunghi tratti nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo abbiamo gestito bene la gara. L’unico neo sono stati gli infortuni, ma chi li ha sostituiti ha fatto molto bene”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

