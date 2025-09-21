Juric coccola Lookman | Ha una mentalità vincente ora serve recuperarlo dal punto di vista fisico Sono sempre rimasto in contatto con lui

L’allenatore dell’Atalanta, Ivan Juric, in conferenza stampa dopo la vittoria sul Torino, coccola così Ademola Lookman. Al termine della vittoria per 0-3 sul campo del Torino, l’allenatore dell’ Atalanta, Ivan Juric, ha commentato la prestazione della sua squadra nel quarto turno di Serie A, soffermandosi su alcuni punti chiave. Il ritorno di Ademola Lookman. Juric ha evidenziato il ritorno in campo di Ademola Lookman, attaccante nigeriano alla prima apparizione stagionale dopo un’estate travagliata segnata dal tentativo di trasferimento al calciomercato Inter. L’allenatore ha sottolineato la mentalità vincente del giocatore e la necessità di recuperare la condizione fisica, confermando che Lookman tornerà a essere un elemento importante per la Dea. 🔗 Leggi su Internews24.com

