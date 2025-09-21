Jujutsu kaisen svela che sukuna è un alieno

Il franchise di Jujutsu Kaisen sta attraversando un momento di evoluzione narrativa grazie al suo sequel manga, introducendo elementi sorprendenti e nuove prospettive sulla storia. Recentemente, sono emerse informazioni che potrebbero rivoluzionare la comprensione dell’origine di Sukuna, il potente Re delle Maledizioni. La continuazione ufficiale della saga, intitolata Jujutsu Kaisen Modulo, non solo presenta una nuova generazione di stregoni impegnati in un’invasione aliena, ma approfondisce anche aspetti nascosti dei personaggi già noti. suggerimenti sull’origine aliena di sukuna nel nuovo manga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jujutsu kaisen svela che sukuna è un alieno

In questa notizia si parla di: jujutsu - kaisen

JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The movie. Trailer e poster ufficiali!

Yuji affronta il cambiamento più straziante in jujutsu kaisen stagione 3

Jujutsu Kaisen, lo studio MAPPA conferma: "Nel prossimo film mostreremo 54 artwork inediti su Gojo e Geto"

Figure di Gojo da Jujutsu Kaisen Spedizioni in tutta Italia #gojosatoru #gojo #jujutsukaisen #alternativestore #alternativestoreviterbo #figure #anime #manga #jujutsukaisengojosatoru - facebook.com Vai su Facebook

Le film JUJUTSU KAISEN : Execution s’offre un Premier Trailer - X Vai su X

Jujutsu Kaisen svela un nuovo romanzo: il passato di Sukuna sarà finalmente rivelato?; Jujutsu Kaisen: Gojo e imbattibile ma Gege Akutami ha svelato il suo punto debole; Jujutsu Kaisen: l’epilogo speciale svela chi subentra dopo la morte di Gojo.

Jujutsu Kaisen svela un nuovo romanzo: il passato di Sukuna sarà finalmente rivelato? - Un nuovo romanzo di Jujutsu Kaisen è stato annunciato: sarà l'occasione per svelare finalmente il passato oscuro e misterioso di Sukuna? Secondo anime.everyeye.it

Jujutsu Kaisen Modulo: il sequel esplora una trama abbandonata dalla serie principale - Jujutsu Kaisen Modulo, il sequel della serie principale di Gege Akutami, sta esplorando una trama secondaria abbandonata. Da mangaforever.net