Jovanotti e Tiziano Ferro… Si incontrano ed è subito delirio tra i presenti | cosa hanno fatto insieme

A Cortona, in Toscana, un matrimonio si è trasformato in un vero e proprio show grazie a Tiziano Ferro e Jovanotti. I due artisti hanno animato le nozze del loro storico collaboratore Emiliano, celebrando e cantando in una serata che resterà indimenticabile. Il video sta diventando rapidamente virale. Tutto è accaduto sabato 20 settembre, quando Emiliano e la sua compagna Martina hanno detto sì davanti a parenti e amici. A rendere l'evento ancora più speciale ci ha pensato Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che con una delega del sindaco Meoni ha celebrato ufficialmente il matrimonio con rito civile.