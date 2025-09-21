Josep Martinez Inter il portiere verso la titolarità anche secondo Tuttosport | le parole di Chivu significative

Internews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Josep Martinez Inter, significativa la frase di Chivu. Secondo Tuttosport il portiere spagnolo sarà tittolare contro il Sassuolo stasera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, «un Martinez giocherà». La frase di Cristian Chivu, tecnico dell’ Inter, alla vigilia della sfida con il Sassuolo non ha svelato completamente le carte, ma i segnali lasciano pensare che questa sera a San Siro possa arrivare la prima da titolare stagionale per Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998 arrivato dal Genoa. Il capitano Lautaro Martinez ha recuperato ma non è ancora al 100%, e questo alimenta l’ipotesi che il riferimento di Chivu fosse al collega tra i pali. 🔗 Leggi su Internews24.com

josep martinez inter il portiere verso la titolarit224 anche secondo tuttosport le parole di chivu significative

© Internews24.com - Josep Martinez Inter, il portiere verso la titolarità anche secondo Tuttosport: le parole di Chivu significative

In questa notizia si parla di: josep - martinez

Josep Martinez primo dell’Inter? Tutto dipende da Sommer

Josep Martinez come primo portiere? L’Inter pensa ad una promozione del portiere spagnolo! La situazione

Appiano Gentile Inter: Frattesi continua a lavorare; la situazione aggiornata di Zielinski, Bisseck e di Josep Martinez

Riecco Josep Martinez, il Superman del futuro bravo con i piedi; Sommer o Martinez, chi gioca titolare Inter-Sassuolo: ballottaggio aperto e la possibile alternanza; Inter, alternanza tra Sommer e Martinez: il portiere spagnolo verso una chance da titolare contro il Sassuolo.

josep martinez inter portiereMissione Inter per il nuovo portiere: colpo da 20 milioni - Il portiere spagnolo, infatti, avrà l’opportunità di scende in campo dal primo minuto contro il Sassuolo a San Siro. Da passioneinter.com

josep martinez inter portiereCorSera – Inter, Chivu nasconde la formazione. Il Martinez sicuro è Josep, per Lautaro… - Il capitano capirà all'ultimo se riuscirà a essere titolare col Sassuolo ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Josep Martinez Inter Portiere