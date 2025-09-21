Josep Martinez Inter il portiere verso la titolarità anche secondo Tuttosport | le parole di Chivu significative

Josep Martinez Inter, significativa la frase di Chivu. Secondo Tuttosport il portiere spagnolo sarà tittolare contro il Sassuolo stasera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, «un Martinez giocherà». La frase di Cristian Chivu, tecnico dell’ Inter, alla vigilia della sfida con il Sassuolo non ha svelato completamente le carte, ma i segnali lasciano pensare che questa sera a San Siro possa arrivare la prima da titolare stagionale per Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998 arrivato dal Genoa. Il capitano Lautaro Martinez ha recuperato ma non è ancora al 100%, e questo alimenta l’ipotesi che il riferimento di Chivu fosse al collega tra i pali. 🔗 Leggi su Internews24.com

