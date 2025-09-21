Josep Martinez Inter il portiere verso la titolarità anche secondo Tuttosport | le parole di Chivu significative
Josep Martinez Inter, significativa la frase di Chivu. Secondo Tuttosport il portiere spagnolo sarà tittolare contro il Sassuolo stasera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, «un Martinez giocherà». La frase di Cristian Chivu, tecnico dell’ Inter, alla vigilia della sfida con il Sassuolo non ha svelato completamente le carte, ma i segnali lasciano pensare che questa sera a San Siro possa arrivare la prima da titolare stagionale per Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998 arrivato dal Genoa. Il capitano Lautaro Martinez ha recuperato ma non è ancora al 100%, e questo alimenta l’ipotesi che il riferimento di Chivu fosse al collega tra i pali. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: josep - martinez
Josep Martinez primo dell’Inter? Tutto dipende da Sommer
Josep Martinez come primo portiere? L’Inter pensa ad una promozione del portiere spagnolo! La situazione
Appiano Gentile Inter: Frattesi continua a lavorare; la situazione aggiornata di Zielinski, Bisseck e di Josep Martinez
È quasi tutto pronto per il match tra Inter e Sassuolo ? Secondo La Gazzetta dello Sport, a difendere i pali della porta nerazzurra ci sarà Josep Martinez Il club punta forte sullo spagnolo, definito il ‘futuro da testare nel presente’ #Inter #Martinez #SpazioI - X Vai su X
Josep Martinez verso una maglia da titolare nel match di domani sera contro il Sassuolo - facebook.com Vai su Facebook
Riecco Josep Martinez, il Superman del futuro bravo con i piedi; Sommer o Martinez, chi gioca titolare Inter-Sassuolo: ballottaggio aperto e la possibile alternanza; Inter, alternanza tra Sommer e Martinez: il portiere spagnolo verso una chance da titolare contro il Sassuolo.
Missione Inter per il nuovo portiere: colpo da 20 milioni - Il portiere spagnolo, infatti, avrà l’opportunità di scende in campo dal primo minuto contro il Sassuolo a San Siro. Da passioneinter.com
CorSera – Inter, Chivu nasconde la formazione. Il Martinez sicuro è Josep, per Lautaro… - Il capitano capirà all'ultimo se riuscirà a essere titolare col Sassuolo ... Lo riporta msn.com