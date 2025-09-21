Josep Martinez Inter il portiere spagnolo pronto all’esordio | Chivu prepara l’alternanza tra i pali
Josep Martinez Inter, contro il Sassuolo potrebbe essere il suo momento. Il portiere pronto all’esordio da titolare in stagione. La sfida contro il Sassuolo al Meazza potrebbe rappresentare il grande giorno di Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998 arrivato all’ Inter l’estate scorsa dal Genoa per raccogliere l’eredità di Yann Sommer. Dopo le prime settimane di ambientamento, l’ex Genoa sembra pronto a debuttare dal primo minuto in campionato con la maglia nerazzurra. Alla vigilia, Cristian Chivu ha lasciato intendere la sua scelta con una frase eloquente: «Un Martinez giocherà». Parole che hanno subito alimentato l’ipotesi dell’esordio da titolare per lo spagnolo, desideroso di mettersi in mostra e confermare le buone impressioni fornite in allenamento. 🔗 Leggi su Internews24.com
