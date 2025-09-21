Il panorama cinematografico di quest’anno è stato caratterizzato da diverse sorprese e delusioni, tra cui il riscontro critico e commerciale di alcuni film. In questo contesto, si analizzano le performance di due produzioni di rilievo: Him, opera diretta da Justin Tipping, e Weapons, diretto da Zach Cregger. Mentre Weapons ha riscosso un notevole successo sia in sala che tra la critica, Him si distingue per risultati molto più insoddisfacenti. La differenza tra i due titoli evidenzia come le scelte di produzione e le aspettative possano influire significativamente sul destino di un film. andamento critico e commerciale di Him. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Jordan Peele delude: Weapons trionfa al box office