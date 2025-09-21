Jordan Peele delude | Weapons trionfa al box office
Il panorama cinematografico di quest’anno è stato caratterizzato da diverse sorprese e delusioni, tra cui il riscontro critico e commerciale di alcuni film. In questo contesto, si analizzano le performance di due produzioni di rilievo: Him, opera diretta da Justin Tipping, e Weapons, diretto da Zach Cregger. Mentre Weapons ha riscosso un notevole successo sia in sala che tra la critica, Him si distingue per risultati molto più insoddisfacenti. La differenza tra i due titoli evidenzia come le scelte di produzione e le aspettative possano influire significativamente sul destino di un film. andamento critico e commerciale di Him. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: jordan - peele
L’influenza di jordan peele nel film horror him
L’episodio di twilight zone che spaventa jordan peele: un capolavoro horror
Horror di jordan peele conquista il pubblico e sale nelle tendenze su peacock
Jordan Peele, il suo nuovo horror debutta su Rotten Tomatoes: ecco i primi giudizi della critica - X Vai su X
Questo non è un gioco Il cast di HIM alla Première di Los Angeles insieme al regista Justin Tipping e al produttore Jordan Peele #HimIlFilm, dal 2 ottobre al cinema. - facebook.com Vai su Facebook