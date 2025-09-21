Johnny Depp nella bufera | il suo cane sbrana due pecore nel Sussex

L'attore, che non era presente al momento del fatto, ha promesso di pagare i danni e di affidarsi a un addestratore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Johnny Depp nella bufera: il suo cane sbrana due pecore nel Sussex

