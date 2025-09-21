Johnny Depp nei guai | il suo cane ha sbranato due pecore in Inghilterra

L'attore si è detto pronto a risarcire i danni e ha assunto un addestratore per prevenire altri incidenti.

