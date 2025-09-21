Johnny Depp e i guai legali a causa del suo cane

Johnny Depp si ritira nella campagna inglese: tra privacy e imprevisti con i suoi animali. In un tentativo di sfuggire ai riflettori e alle attenzioni dei paparazzi, Johnny Depp ha scelto di trasferirsi in una residenza immersa nella campagna dell'East Sussex. Nonostante questa scelta mirata a mantenere la privacy, l'attore si trova ancora al centro di vicende che attirano l'attenzione dei media, coinvolgendo anche i suoi animali domestici. il trasferimento di Depp nella campagna inglese. una fuga dai riflettori. Per allontanarsi dall'attenzione pubblica e dai problemi legati alla sua vita privata, Johnny Depp ha affittato una villa di lusso in una zona rurale dell'Inghilterra.

Johnny Depp nei guai per il cane che ha attaccato due pecore nell'East Sussex - Johnny Depp si scusa per il cane Bourbon che ha ucciso due pecore in East Sussex, promette risarcimento e addestramento per evitare nuovi incidenti.

Johnny Depp nei guai: il cane Bourbon azzanna e uccide due pecore in Inghilterra - L'attore hollywoodiano Johnny Depp è finito al centro delle cronache non per un film ma per il suo nuovo cane, un Bullmastiff di nome Bourbon.