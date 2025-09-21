John Elkann dai fasti di famiglia ai servizi sociali | la parabola degli Agnelli

Non sembra vero. Il capo della FuFiat, John Elkann, discendente della stirpe regale degli Agnelli, rischia l’affidamento ai servizi sociali presso i Salesiani torinesi. Siamo ben oltre la caduta degli dei, siamo al loro reimpiego nei servizi pubblici, non esclusi i servizi igienici. Una parabola si compie, un declino con svariati gradini discesi uno dopo l’altro. Un tempo, solo immaginare il Signore della Fiat condannato ai servizi sociali sarebbe stato un reato di blasfemia: non si poteva neanche dirlo per scherzo e osare di farci una gag paradossale. Peccato mortale, reato penale. Tutto quel che succedeva a Torino era in una zona franca, o comunque iperprotetta, come sotto la campana di vetro delle madonne. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - John Elkann, dai fasti di famiglia ai servizi sociali: la parabola degli Agnelli

In questa notizia si parla di: john - elkann

Juventus, John Elkann stanzia un ulteriore bonus per il Mondiale per Club: ecco la cifra messa a disposizione dei calciatori

Ultimissime Juve LIVE: John Elkann premia i bianconeri per il loro percorso nel Mondiale per Club! La cifra stanziata potrebbe accrescere…

Dopo i fuochi di San Giovanni, John Elkann punta alla maratona di Torino: Fiat è il nuovo sponsor

Evelina #Christillin: "Come avrebbe vissuto Gianni #Agnelli la vicenda #Calciopoli? Credo si sarebbe comportato come John #Elkann, da lui scelto come erede alla guida della famiglia. Nel 2006, al processo sportivo, l'avvocato #Zaccone, difensore della #Juv - X Vai su X

”Come avrebbe vissuto Gianni Agnelli la vicenda Calciopoli? Credo si sarebbe comportato come John Elkann, da lui scelto come erede alla guida della famiglia. Nel 2006, al processo sportivo, l’avvocato Zaccone, difensore della Juventus, disse che la retro - facebook.com Vai su Facebook

John Elkann, dai fasti di famiglia ai servizi sociali: la parabola degli Agnelli; La triste parabola della dinastia Agnelli. Dai fasti del Novecento alle aule dei tribunali; Juventus, 10 anni di Agnelli presidente: da Calciopoli a Cristiano Ronaldo.

Chi sono i figli di John Elkann | Famiglia, età e nomi - Ecco una breve sintesi dei loro nomi, dell'età e di qualche curiosità sui giovani rampolli. Lo riporta alphabetcity.it

Eredità Agnelli, John Elkann al lavoro “per la collettività” e 183 milioni di euro alle casse dello Stato - Le accuse: "Un miliardo di euro nascosto al Fisco" ... Da dire.it