‘Jochi tra Contrade’ La contrada di Piazza festeggia il successo
La contrada di Piazza dopo una ‘battaglia’ molto equilibrata, si aggiudica la 45° edizione dei ‘ Jochi tra Contrade ’. Si è svolta venerdì sera in piazza Matteotti l’annuale appuntamento popolare legato alle tradizioni montegiorgesi, un gioco di goliardico nato per creare socialità, riportare gente in piazze e divertirsi. Lo scorso anno la manifestazione era stata annullata a causa delle avverse condizioni meteo, venerdì invece temperature molto gradevoli e cielo sereno hanno fatto da cornice all’evento organizzato dal gruppo Scout di Montegiorgio, che vede impegnati i giovani del capoluogo in sfide goliardiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: jochi - contrade
Palio di Siena: vince la contrada dell'Oca, Tittia domina i tre giri di Piazza e dice undici - Il Palio di Siena di Provenzano, quello del luglio 2025, regala il Drappellone alla contrada di Fontebranda, che conquista la carriera con l’accoppiata Giovanni Atzeni, all'11° successo - Come scrive gazzetta.it
Giubileo delle Contrade. Corteo dalla Piazza e santa messa in Duomo - Montalcino, in collaborazione col Magistrato delle Contrade,... Come scrive lanazione.it