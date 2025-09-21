La contrada di Piazza dopo una ‘battaglia’ molto equilibrata, si aggiudica la 45° edizione dei ‘ Jochi tra Contrade ’. Si è svolta venerdì sera in piazza Matteotti l’annuale appuntamento popolare legato alle tradizioni montegiorgesi, un gioco di goliardico nato per creare socialità, riportare gente in piazze e divertirsi. Lo scorso anno la manifestazione era stata annullata a causa delle avverse condizioni meteo, venerdì invece temperature molto gradevoli e cielo sereno hanno fatto da cornice all’evento organizzato dal gruppo Scout di Montegiorgio, che vede impegnati i giovani del capoluogo in sfide goliardiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Jochi tra Contrade’. La contrada di Piazza festeggia il successo