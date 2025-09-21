Joao Mario Juventus dura bocciatura dopo la prestazione contro il Verona | Serve tempo ma alla Juve il tempo non c’è Il voto è bassissimo e l’analisi impietosa
Joao Mario Juventus, dura bocciatura dopo la prestazione contro il Verona: la pagella dell’esterno portoghese. L’analisi di Tuttosport sulla prestazione di Joao Mario nel match tra Verona e Juventus è impietosa. Il noto quotidiano non si è limitato a criticare l’episodio del rigore, che pure ha avuto un peso decisivo sul giudizio, ma ha voluto gettare uno sguardo più ampio sulle difficoltà del giocatore portoghese. Il giudizio, severo e diretto, sottolinea che il terzino è apparso “svagato” e poco concentrato, fino a farsi sorprendere da un semplice fallo laterale. Un episodio che, a detta di Tuttosport, è il sintomo di una prestazione insufficiente e di un’attenzione non sempre al massimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: joao - mario
Calciomercato Juve: Joao Mario per Alberto Costa, il Porto offre lo scambio ai bianconeri! Novità importanti e cosa potrebbe succedere
Chi è Joao Mario, il terzino destro che il Porto ha offerto alla Juventus nello scambio con Alberto Costa. Storia, carriera e identikit del giocatore
Juventus, Porto: scambio Strategico per la squadra, João Mário
Joao Mario è scarso per la Juve. Non è questione di automatismi, è questione che farebbe fatica nel Sassuolo - X Vai su X
Che fatica per la Juventus La Juve si porta avanti al 19’ con una rete di Conceiçao, ma al 44’ viene assegnato un calcio di rigore al Verona per un tocco di mano di Joao Mario in area Orban segna la rete dell’1-1, ma poco dopo colpisce Gatti al volto con u - facebook.com Vai su Facebook
Juve a Verona frenata dal VAR: non basta Conceicao, risponde Orban su rigore generoso; Juve-Borussia Dortmund diretta: segui l'esordio in Champions League LIVE; Juve, preso Joao Mario! Al Porto Alberto Costa, le cifre dell'operazione.
Pagina 9 | Pagelle Juve: Conceicao d'oro, nebbia Vlahovic. Joao Mario e Openda problemi da risolvere - La palla la vede nel riscaldamento e poi in una sola circostanza, quando nella ripresa fa solo il solletico a Montipò. Lo riporta tuttosport.com
Joao Mario a DAZN: «La Juve è un club enorme, l’ambientamento è stato ottimo. Ecco cosa mi chiede Tudor» - Joao Mario ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Verona Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match Joao Mario ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre- Come scrive juventusnews24.com