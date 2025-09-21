Joao Mario Juventus dura bocciatura dopo la prestazione contro il Verona | Serve tempo ma alla Juve il tempo non c’è Il voto è bassissimo e l’analisi impietosa

Joao Mario Juventus, dura bocciatura dopo la prestazione contro il Verona: la pagella dell’esterno portoghese. L’analisi di Tuttosport sulla prestazione di Joao Mario nel match tra Verona e Juventus è impietosa. Il noto quotidiano non si è limitato a criticare l’episodio del rigore, che pure ha avuto un peso decisivo sul giudizio, ma ha voluto gettare uno sguardo più ampio sulle difficoltà del giocatore portoghese. Il giudizio, severo e diretto, sottolinea che il terzino è apparso “svagato” e poco concentrato, fino a farsi sorprendere da un semplice fallo laterale. Un episodio che, a detta di Tuttosport, è il sintomo di una prestazione insufficiente e di un’attenzione non sempre al massimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Joao Mario Juventus, dura bocciatura dopo la prestazione contro il Verona: «Serve tempo ma alla Juve il tempo non c’è». Il voto è bassissimo e l’analisi impietosa

