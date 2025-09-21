Joao Mario fatica più del previsto a Verona | non solo il rigore concesso soffre la pressione dei padroni di casa I suoi numeri

Joao Mario fatica a Verona, tanti errori e poca precisione per l’esterno della Juve: la sua prestazione è stata condizionata anche dal rigore concesso. È stata la mossa a sorpresa di Igor Tudor, la scommessa per aggiungere imprevedibilità e spinta offensiva alla Juventus. La scelta di Joao Mario contro l’ Hellas Verona, però, non ha dato i frutti sperati. Il giovane esterno portoghese, classe 2000, ha disputato una partita di grande fatica, caratterizzata da imprecisione e culminata con l’episodio chiave del calcio di rigore che ha pesantemente condizionato la sua prestazione e quella della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario fatica più del previsto a Verona: non solo il rigore concesso, soffre la pressione dei padroni di casa. I suoi numeri

