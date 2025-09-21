Jessica Rosval chef del Gatto Verde | Ogni piatto nasce dal dialogo col territorio

Modena, 21 settembre 2025 – È tra gli ospiti più attesi di ‘ Agrofutura ’, il Festival la cui quinta tappa è prevista martedì alle 18 alla biblioteca Delfini di Modena. Jessica Rosval, canadese, classe 1985, presenterà ‘Cucinare il futuro tra tradizione, innovazione e sostenibilità’. Jessica ha varcato la soglia dell’ Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena nel 2013. Da allora non ne è più uscita. Ora è alla guida de ‘Al Gatto Verde’, il locale all’interno di Casa Maria Luigia di Modena. Bottura lo definisce "uno dei ristoranti più sostenibili al mondo", e la cucina di Jessica riflette questa filosofia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

