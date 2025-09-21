Jesi torna Malati di Niente con spettacoli talk e laboratori per tutti
Jesi (Ancona), 21 settembre 2025 - Compie 25 anni quest’anno Malati di Niente, la rassegna contro lo stigma e per la promozione della salute mentale che ha appena inaugurato e proseguirà nelle prossime settimane con spettacoli teatrali, laboratori, talk, film, libri, incontri con autori e registi. Con il contributo attivo degli utenti dei servizi psichiatrici, degli operatori e delle famiglie, da mezzo secolo la manifestazione si ispira alla rivoluzione della legge Basaglia per valorizzare le diversità, dando voce a chi voce spesso non ne ha, vittima del pregiudizio. Una “rassegna provocatoria e talvolta scomoda, con temi non facili ma affrontati attraverso una sorta di psichiatria di comunità, dove il teatro e racconto delle esperienze aiutano ad aprirsi agli altri”, spiegano gli organizzatori della rassegna, cui collaborano Comune di Jesi, Cooss Marche, Asp Ambito 9, Ast 2 Ancona Dipartimento di salute mentale, Teatro Giovani Teatro Pirata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
