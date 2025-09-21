Jesi addio a Tiziano Pellonara il clochard che aveva vinto 300mila euro al gratta e vinci

Una figura iconica della città. JESI – Si è spento ieri, sabato 20 settembre, all'età di 65 anni, Tiziano Pellonara, conosciuto in tutta Jesi come "l'uomo col cappello". La sua presenza era familiare a migliaia di automobilisti: ogni giorno, tra i semafori di viale della Vittoria, via Garibaldi e viale del Lavoro, Tiziano trasformava l'attesa al rosso in un piccolo spettacolo urbano. Con barba e capelli lunghi e grigi, si piazzava davanti alle auto ferme e, con un gesto teatrale, lanciava in aria il suo cappello per poi riprenderlo al volo. A questo gesto seguivano sorrisi, parole d'incoraggiamento e piccoli messaggi scritti a mano, spesso satirici o ironici, legati all'attualità politica e sociale.

