Jazz e Blues nell’aria Nel segno di Becattini

Il Sound Tracks Jazz & Blues Festival torna a far vibrare le corde della musica dal vivo con una tappa speciale a Nerviano, venerdì 26 settembre, in via Lazzaretto angolo via Solferino. Una data importante, che precede la serata conclusiva della rassegna in programma al Carcere di Bollate il 7 ottobre, e che sarà interamente dedicata al ricordo e al tributo di uno dei protagonisti più amati del blues italiano: Nick Becattini, chitarrista toscano scomparso nel 2017. L’iniziativa, ormai appuntamento fisso per gli appassionati del territorio legnanese e non solo, non sarà soltanto un concerto ma una giornata ricca di eventi culturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

