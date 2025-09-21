Jazz e Blues nell’aria Nel segno di Becattini

Ilgiorno.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sound Tracks Jazz & Blues Festival torna a far vibrare le corde della musica dal vivo con una tappa speciale a Nerviano, venerdì 26 settembre, in via Lazzaretto angolo via Solferino. Una data importante, che precede la serata conclusiva della rassegna in programma al Carcere di Bollate il 7 ottobre, e che sarà interamente dedicata al ricordo e al tributo di uno dei protagonisti più amati del blues italiano: Nick Becattini, chitarrista toscano scomparso nel 2017. L’iniziativa, ormai appuntamento fisso per gli appassionati del territorio legnanese e non solo, non sarà soltanto un concerto ma una giornata ricca di eventi culturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

jazz e blues nell8217aria nel segno di becattini

© Ilgiorno.it - Jazz e Blues nell’aria. Nel segno di Becattini

In questa notizia si parla di: jazz - blues

Un duo acustico fra jazz e blues

Cesena Jazz Festival, si entra nel vivo della rassegna con Luca Di Luzio Blues Room Trio e Giovanni Falzone

Ritorna Festi jazz, la rassegna itinerante dedicata alla musica jazz, con sfumature pop, blues e funky

jazz blues nell8217aria segnoJazz e Blues nell’aria. Nel segno di Becattini - Tanti gli eventi collaterali in ricordo del grande chitarrista toscano. Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Jazz Blues Nell8217aria Segno