Jay ed Elias in Ghosts 5 | la verità sul problema dello status quo
La quinta stagione di Ghosts si prepara a introdurre importanti cambiamenti nel suo andamento narrativo, spostando l’attenzione su temi e sviluppi che potrebbero rivoluzionare lo status quo della serie. La gestione delle trame legate al personaggio di Jay e alla sua intricata situazione contrattuale rappresenta uno degli aspetti più attesi e significativi di questa nuova fase. l’evoluzione della storyline di jay e il contratto con elias. una questione cruciale da risolvere all’inizio della stagione. Secondo quanto dichiarato dal produttore esecutivo Joe Wiseman, la problematica relativa a come Jay riuscirà ad liberarsi dal contratto con Elias, siglato in modo accidentale, sarà affrontata già nelle prime puntate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
