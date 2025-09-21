Jasmine Paolini interviene sul rapporto tra Sinner ed Alcaraz | Il fatto che siano diversi rende la loro rivalità più bella

È il giorno della finale di Billie Jean King Cup 2025 tra Italia e Stati Uniti d’America. Le azzurre, trascinate da una sempre più decisiva Jasmine Paolini, affronteranno a Shenzhen la forte squadra americana, per cercare di bissare il successo ottenuto nel 2024. La 29enne toscana dovrà nuovamente esaltarsi nel match di singolare, sperando che le compagne di squadra facciano il resto per centrare nella vittoria. La numero cinque del ranking WTA, in un’intervista rilasciata a EFE Deportes, ha, tra i tanti argomenti, messo la luce anche sulla rivalità tra il suo connazionale Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini interviene sul rapporto tra Sinner ed Alcaraz: “Il fatto che siano diversi rende la loro rivalità più bella”

Il punto decisivo arriva dal doppio, dove Sara Errani e Jasmine Paolini superano Marta Kostyuk e Ljudmyla Kichenok con un netto 6-2, 6-3 in un’ora e 21 minuti - facebook.com Vai su Facebook

L'Italia si è qualificata per la finale della Billie Jean King Cup, battendo 2-1 l'Ucraina in semifinale. A Shenzhen, in Cina, il punto decisivo è arrivato dal doppio, dove Sara Errani e Jasmine Paolini hanno sconfitto Marta Kostyuk e Lyudmyla Kichenok in due s

