Jasimine Paolini festeggia | Brave contro avversarie forti vittoria diversa rispetto allo scorso anno

Oasport.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta a casa nostra. Dopo una domenica dai contorni straordinari, l’Italia ha battuto gli Stati Uniti 2-0 ed ha vinto per il secondo anno consecutivo la BJK Cup 2025. Pochi minuti fa infatti Jasmine Paolini ha completato il capolavoro aperto in mattinata da Elisabetta Cocciaretto, battendo per la prima volta in carriera Jessica Pegula per 6-4 6-2. Prestazione a dir poco sontuosa della toscana che, nella fattispecie, si è resa artefice di quarantacinque minuti di incredibile tennis e di un secondo set in cui ha giganteggiato fino ad arrivare al parziale di 5-1. La nordamericana, malgrado sia riuscita ad annullare tre match point, niente ha potuto al cospetto della furia azzurra, abilissima a chiudere i conti con un immediato controbreak, facendo esplodere di gioia il pubblico italiano presente in quel di Shenzhen. 🔗 Leggi su Oasport.it

jasimine paolini festeggia brave contro avversarie forti vittoria diversa rispetto allo scorso anno

© Oasport.it - Jasimine Paolini festeggia: “Brave contro avversarie forti, vittoria diversa rispetto allo scorso anno”

In questa notizia si parla di: jasimine - paolini

Jasimine Paolini festeggia: “Brave contro avversarie forti, vittoria diversa rispetto allo scorso anno”.

jasimine paolini festeggia braveJasmine Paolini batte Jessica Pegula, l’Italia si aggiudica la Billie Jean King Cup - Straordinaria finale da parte delle azzurre guidate da Tathiana Garbin che ... Come scrive ilsole24ore.com

jasimine paolini festeggia braveTennis, Jasmine Paolini trascina le azzurre in finale di Billie Jean King Cup per difendere il titolo - L’Italia è ancora in finale nella Billie Jean King Cup, la terza consecutiva per le tenniste azzurre che proveranno a conquistare il trofeo, equivalente in ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jasimine Paolini Festeggia Brave