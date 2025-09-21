Resta a casa nostra. Dopo una domenica dai contorni straordinari, l’Italia ha battuto gli Stati Uniti 2-0 ed ha vinto per il secondo anno consecutivo la BJK Cup 2025. Pochi minuti fa infatti Jasmine Paolini ha completato il capolavoro aperto in mattinata da Elisabetta Cocciaretto, battendo per la prima volta in carriera Jessica Pegula per 6-4 6-2. Prestazione a dir poco sontuosa della toscana che, nella fattispecie, si è resa artefice di quarantacinque minuti di incredibile tennis e di un secondo set in cui ha giganteggiato fino ad arrivare al parziale di 5-1. La nordamericana, malgrado sia riuscita ad annullare tre match point, niente ha potuto al cospetto della furia azzurra, abilissima a chiudere i conti con un immediato controbreak, facendo esplodere di gioia il pubblico italiano presente in quel di Shenzhen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasimine Paolini festeggia: “Brave contro avversarie forti, vittoria diversa rispetto allo scorso anno”