Jannik Sinner ha un nuovo fisioterapista | la conferma a Pechino

La conferma l’ha data poche ore fa Paolo Bertolucci tramite il proprio account su X (ex Twitter): le foto di Jannik Sinner che ritraevano anche il fisioterapista Alejandro Resnicoff accanto a lui, alla volta di Pechino, non erano poi così tanto casuali. Sarà l’argentino a entrare nel team dell’attuale numero 2 del mondo occupando un ruolo che, prima, era di Ulises Badio. Resnicoff, negli ultimi vent’anni, è rimasto molto conosciuto nel circuito ATP. Ha fatto parte del team medico dell’associazione professionistica mondiale da allora, ed è uno che, se c’è bisogno di agire in situazioni veloci, lo fa senza troppi problemi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner ha un nuovo fisioterapista: la conferma a Pechino

