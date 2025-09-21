James Gunn sul casting del Batman DCU | Ci sono attori che mi piacciono

Il regista di Superman e Guardiani della Galassia ha confessato di aver individuato alcuni possibili interpreti per il prossimo film sull'Uomo Pipistrello. James Gunn, leader del DC Universe, ha aggiornato i fan riguardo il casting del Batman che verrà realizzato per il nuovo franchise, uno dei progetti più attesi. Dopo il reboot di Superman, i fan sono curiosi di sapere in che modo Gunn riporterà Batman sul grande schermo dopo i successi del personaggio targati Christopher Nolan tra il 2005 e il 2012 e il film di Matt Reeves con Robert Pattinson. Il casting del Batman di James Gunn The Brave and the Bold, titolo del film, al momento ha un regista confermato, Andy Muschietti, e uno sceneggiatore già confermato, il cui . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

