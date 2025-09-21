James Gunn | Lex Luthor è un personaggio eroico

Il prossimo film dell’universo DC, Man of Tomorrow, continua a far parlare di sé — e non solo perché sarà il sequel ideale del Superman di James Gunn. Anzi, secondo le recenti dichiarazioni del regista, il film potrebbe non essere affatto un sequel diretto. E ora cominciamo a capire il perché. Dopo il successo del primo film del nuovo DCU, Gunn ha rilasciato numerose interviste approfondendo la sua visione creativa. Nell’ultima, concessa al podcast The Ringer-Verse, ha messo al centro della discussione Lex Luthor, storico antagonista di Superman, interpretato da Nicholas Hoult. Ma ecco la sorpresa: Gunn non vede Lex solo come un villain. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - James Gunn: “Lex Luthor è un personaggio eroico”

