Jacinda Ardern già baby prima ministra neozelandese ha incarnato una modalità di gestione del potere empatica ed efficiente Fino a lasciare per reinventarsi Un sovvertimento delle regole che ancora ci interroga
J acinda Ardern, a un certo punto, ha detto: sono stanca. Quel “certo punto” era nove mesi prima della scadenza del suo secondo mandato alla guida della Nuova Zelanda come premier. Jacinda Ardern, il commosso discorso di addio al Parlamento della Nuova Zelanda X Leggi anche › La premier Jacinda Ardern si dimette: «Una scelta difficile, ma necessaria» Aveva cominciato nel 2017, a 36 anni, la più giovane nella storia del Paese. Era già stata la più giovane deputata, eletta nel 2008, e la più veloce a passare (in otto settimane) dal vertice del partito, i laburisti, al vertice del governo. La sua biografia segna un altro record, questo forse globale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Da dove ripartono i moderati, senza distruggere tutto. Parla Jacinda Ardern
Schlein con Jacinda Ardern e Kati Piri: l'Italia riconosca la Palestina
Quando, nel 2017, Jacinda Ardern si è candidata alla massima carica politica del suo Paese, la Nuova Zelanda, non ha avuto dubbi: «La gentilezza sarà il mio principio guida», annunciò decisa.
Un regalo bellissimo aver avuto Jacinda Ardern e Kati Piri alla Festa dell'Unità di #Milano.
