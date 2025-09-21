J acinda Ardern, a un certo punto, ha detto: sono stanca. Quel “certo punto” era nove mesi prima della scadenza del suo secondo mandato alla guida della Nuova Zelanda come premier. Jacinda Ardern, il commosso discorso di addio al Parlamento della Nuova Zelanda X Leggi anche › La premier Jacinda Ardern si dimette: «Una scelta difficile, ma necessaria» Aveva cominciato nel 2017, a 36 anni, la più giovane nella storia del Paese. Era già stata la più giovane deputata, eletta nel 2008, e la più veloce a passare (in otto settimane) dal vertice del partito, i laburisti, al vertice del governo. La sua biografia segna un altro record, questo forse globale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Jacinda Ardern, già " baby" prima ministra neozelandese, ha incarnato una modalità di gestione del potere empatica ed efficiente. Fino a lasciare, per reinventarsi. Un sovvertimento delle regole che ancora ci interroga...