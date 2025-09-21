Ivan Zamorano | il guerriero cileno dell’Inter

Ivan "Bam-Bam" Zamorano non è stato un attaccante qualunque. È stato un simbolo di grinta, sacrificio e passione, un guerriero instancabile che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi con la sua straordinaria determinazione. Arrivato all'Inter nel 1996 dopo aver brillato al

BAM-BAM Il 3 settembre 1994 Sevilla e Real Madrid fu la sfida che aprì la Liga 94-95: dopo appena 12 secondi di gioco arrivò anche la prima rete stagionale, a firmarla Ivan Zamorano, lanciato a rete da un perfetto assist di Míchel. Il cileno non si fermò lì

Djorkaeff, Pagliuca, Zamorano, Zanetti, Winter. #Inter 1997.

Zamorano: Lautaro un guerriero come me, Thuram cresce sempre. Nel '98 fu un furto; I 55 ANNI DI ZAMORANO: RICORDATEMI COME UN GUERRIERO; Ivan Zamorano, il bomber dell'1+8 con lo spirito da guerriero.

Zamorano si rivede in Lautaro: "Guerriero che lavora per la squadra. Sarò sempre legato all'Inter" - Ivan Zamorano, ex attaccante con un passato nel Real Madrid e nell'Inter, è stato intervistato da LeoVegas.

Inter, senti Zamorano: "Lo scudetto? Io credo ai miracoli..." - L'ex attaccante nerazzuro è a Milano con squadre di ragazzini cileni: "Ho visto il derby, la squadra mi ha esaltato.