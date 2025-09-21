Lontano dal trambusto turistico del centro storico, Marku?iai si rivela come uno dei tesori più nascosti di Vilnius. Questo piccolo parco racchiude in sé due laghetti e magnifiche querce secolari, offrendo un’esperienza di totale immersione nella natura a pochi chilometri dalla città. Il parco non dispone di sentieri strutturati, caratteristica che lo rende ancora più autentico e selvaggio. La posizione unica di Marku?iai, situato proprio accanto alla ferrovia, regala un’esperienza multisensoriale inaspettata: il suono ritmico dei treni che passano si mescola al fruscio delle foglie e al canto degli uccelli, creando una sinfonia urbana del tutto particolare. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Itinerari fuori rotta: una Vilnius alternativa