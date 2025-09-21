Italvolley-Argentina 3-0 | Italia ai quarti di finale dei Mondiali di pallavolo 2025

L’Italvolley di Ferdinando De Giorgi rialza la testa e vola ai quarti di finale dei Mondiali di pallavolo 2025 nelle Filippine. Dopo la sconfitta con il Belgio che aveva fatto tremare le certezze degli azzurri, la nazionale italiana ha battuto l’Argentina con un netto 3-0. Una prestazione di carattere, trascinata dal talento di Alessandro Michieletto, dall’esperienza di Simone Giannelli e dalla concretezza di Yuri Romanò. Foto di volleyballworld.com Indice. Italia-Argentina, cronaca della partita. Italia-Argentina: il dominio azzurro dal secondo set. Yuri Romanò decisivo nel terzo set. Italvolley ai quarti, prossimo avversario. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

