Con le unghie, con i denti, con il cuore: e sulla linea del traguardo con il Var. Ma così va il mondo oggi: soprattutto così funziona il Var. Vincenzo Italiano, che fa sempre dell’onestà la sua cifra morale, sa bene come indorare la pillola al collega Vieira. "A Patrick l’ho detto: so come ci si sente a perdere così, su un episodio come questo. Ma è pari pari il rigore che lo scorso anno ci hanno fischiato contro con la Roma per il mani di Lucumi nei minuti di recupero. Oggi sono diventati rigori punibili e bisogna stare tutti più attenti in area". Tutto è bene quel che finisce bene. Compreso il suo Bologna, che pure aveva iniziato il pomeriggio con scarsa lucidità offensiva e nel secondo tempo è pure andato in apnea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Italiano, Var bene così. "Questi ormai sono rigori. Gara sporca e intensa. Bravi i miei a crederci»