Italia-Usa finale di Billie Jean King Cup | Cocciaretto batte Navarro 6-4 6-4

Lapresse.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte bene l’Italia nella finale della Billie Jean King Cup contro gli Usa. Elisabetta  Cocciaretto  ha battuto nel primo singolare Emma Navarro con un doppio 6-4 6-4 che porta l’Italia sull’ 1-0. Ora toccherà a Jasmine Paolini contro Jessica Pegula, nel secondo singolare. Un anno dopo il trionfo di Malaga l’Italia, alla terza finale di fila, cerca il secondo successo consecutivo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

