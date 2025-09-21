Italia-USA BJK Cup gli accoppiamenti | Cocciaretto per l’esordio poi Paolini-Pegula
Sono stati da poco rilasciati gli accoppiamenti della finale di Billie Jean King Cup tra Italia e Stati Uniti, che a Shenzhen deciderà chi porterà a casa un’edizione che ha riportato a settembre, dopo quasi vent’anni, l’atto conclusivo della manifestazione. Ad aprire ci sarà la sfida tra Elisabetta Cocciaretto ed Emma Navarro. Una scelta che, da parte di Tathiana Garbin, ha senso perché la marchigiana, agli Australian Open 2024, diede parecchio filo da torcere alla newyorkese, e in generale se si trova nella condizione giusta può avere il gioco per mettere polvere negli ingranaggi dell’americana. 🔗 Leggi su Oasport.it
